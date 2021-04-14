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РИА Новости

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к российским границам

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Батальон НАТО во время учений в Литве
Батальон НАТО во время учений в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о переброске войск США и их союзников по НАТО к российским границам.

По его словам, основная часть подразделений расквартирована в Причерноморье и Балтийском регионе. Из общая численность составляют около 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.

Разведка и учения

Глава военного ведомства также указал на увеличение частоты разведывательных операций войск альянса.

"В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской", — сказал он.

Также министр напомнил, что этой весной запланированы крупнейшие учения НАТО за последние 30 лет Defender Erueope — 2021.

Обстановка в Арктике

Помимо этого, Шойгу заявил, что сложной остается ситуация на северных рубежах России — в Арктике. Он объяснил это ростом конкуренции между ведущими мировыми державами за ресурсы Северного Ледовитого океана и доступ к транспортным коммуникациям.

"США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", — отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что эти действия вписываются в общий тренд политики Брюсселя. Он добавил, что за последние три года альянс нарастил военную активность и российских границ.

Ответ России

Шойгу заявил, что Северный флот российских ВМС может эффективно противостоять всем угрозам и вызовам в регионе Арктики и Северного Ледовитого океана.

"Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", — рассказал министр обороны.

Он также напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", — сказал Шойгу.

Министр также поделился подробностями проходящих сейчас учений российских войск.

"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — сказал Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

Он подчеркнул, что "войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны". По его словам, маневры продлятся еще две недели.

Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.

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