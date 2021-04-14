В Совфеде назвали провокацией переброску войск США и НАТО к границам РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безобразием и провокацией действия США и НАТО, которые стягивают войска к российским границам.

Ранее об активности альянса сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам", - сказал он, уточнив, что основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

"Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, - это полное безобразие, это провокация", - сказал Владимир Джабаров в беседе с RT.

Сенатор считает, что таким образом Запад подталкивает Украину, хочет ее руками втянуть Россию в конфликт. "Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", - сказал Джабаров и подчеркнул, что угрожать России бесполезно.

Галина Мисливская