Войти
Российская газета

В Совфеде назвали провокацией переброску войск США и НАТО к границам РФ

325
0
0
Источник изображения: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безобразием и провокацией действия США и НАТО, которые стягивают войска к российским границам.

Ранее об активности альянса сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам", - сказал он, уточнив, что основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

"Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, - это полное безобразие, это провокация", - сказал Владимир Джабаров в беседе с RT.

Сенатор считает, что таким образом Запад подталкивает Украину, хочет ее руками втянуть Россию в конфликт. "Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", - сказал Джабаров и подчеркнул, что угрожать России бесполезно.


Галина Мисливская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
26.12.2019
"Имитировали удар по эсминцу США": Украина жалуется на Россию
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной