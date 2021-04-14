Российский пистолет проекта "Аспид" для стрелков-спортсменов прошел финальные испытания

Как сообщили разработчики, в ходе испытаний пистолеты в четыре раза превысили требования по надежности

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Один из первых отечественных пистолетов, специально разработанных в соответствии с запросами спортсменов, занимающихся практической стрельбой, прошел этап заключительных испытаний. Об этом сообщили во вторник в госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" завершил приемочные испытания самозарядного спортивного пистолета РГ-120 и его модификации РГ-120-1 калибра 9х19 мм, созданные в ходе ОКР "Аспид", - сообщили в госкорпорации.

По заявлению разработчиков, в ходе испытаний пистолеты в четыре раза превысили требования по надежности. "Оружие полностью соответствует требованиям технического задания и продемонстрировало высокие тактико-технические характеристики, а также впечатляющую надежность: при стрельбе интенсивным режимом с суммарным числом 8 тыс. выстрелов число задержек для каждой модификации не превысило пяти вместо 20, допустимых техническим заданием", - говорится в сообщении.

Пистолеты специально оптимизированы для соревнований по практической стрельбе в трех классах, таких как стандартный, серийный с оптическим прицелом облегченный и серийный, а также имеют ряд новшеств, ранее нехарактерных для отечественного короткоствольного оружия. Они оснащены специальным подствольным креплением (планкой Пикатинни) для дополнительного оборудования.

Модификация РГ120-1 отличается от РГ-120 возможностью установки коллиматорного прицела, а также использованием автоматических предохранителей вместо наружных механических, что позволит стрелкам при извлечении оружия из кобуры сразу производить стрельбу, не теряя времени на снятие пистолета с предохранителя.