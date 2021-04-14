Войти
ТАСС

Российский пистолет проекта "Аспид" для стрелков-спортсменов прошел финальные испытания

301
0
0
Пистолет "Аспид"
Пистолет "Аспид".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ

Как сообщили разработчики, в ходе испытаний пистолеты в четыре раза превысили требования по надежности

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Один из первых отечественных пистолетов, специально разработанных в соответствии с запросами спортсменов, занимающихся практической стрельбой, прошел этап заключительных испытаний. Об этом сообщили во вторник в госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" завершил приемочные испытания самозарядного спортивного пистолета РГ-120 и его модификации РГ-120-1 калибра 9х19 мм, созданные в ходе ОКР "Аспид", - сообщили в госкорпорации.

По заявлению разработчиков, в ходе испытаний пистолеты в четыре раза превысили требования по надежности. "Оружие полностью соответствует требованиям технического задания и продемонстрировало высокие тактико-технические характеристики, а также впечатляющую надежность: при стрельбе интенсивным режимом с суммарным числом 8 тыс. выстрелов число задержек для каждой модификации не превысило пяти вместо 20, допустимых техническим заданием", - говорится в сообщении.

Пистолеты специально оптимизированы для соревнований по практической стрельбе в трех классах, таких как стандартный, серийный с оптическим прицелом облегченный и серийный, а также имеют ряд новшеств, ранее нехарактерных для отечественного короткоствольного оружия. Они оснащены специальным подствольным креплением (планкой Пикатинни) для дополнительного оборудования.

Модификация РГ120-1 отличается от РГ-120 возможностью установки коллиматорного прицела, а также использованием автоматических предохранителей вместо наружных механических, что позволит стрелкам при извлечении оружия из кобуры сразу производить стрельбу, не теряя времени на снятие пистолета с предохранителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
25.12.2020
Россия восстановила закрытую со времен СССР лабораторию в Арктике
24.04.2019
Рособоронэкспорт уточнит бизнес-планы на Московской конференции по международной безопасности
23.04.2019
Сверхмощный российский пистолет "Гюрза" впервые замечен в Йемене
17.10.2016
Росгвардия может получить экипировку "Ратник"
02.10.2013
День оружейника
26.06.2008
Российское оружие взрывает рынки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной