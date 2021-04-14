«Страж»: первый российский погружной корабль

В России может появиться гибрид корабля и субмарины. Вчера, 12 апреля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что ЦКБ «Рубин» разработало первый в России ныряющий патрульный корабль «Страж».

«Представляем первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry)», — рассказали в пресс-службе ЦКБ «Рубин».

Рендер погружного корабля проекта «Страж» Источник изображения: tass.ru

По словам разработчиков, проект рассчитан на иностранных покупателей. Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок. Кроме того, подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования.

Погружные корабли — относительно старая разработка, но с учётом современных технологий она может получить «новую жизнь». Ранее схожую концепцию презентовали в Китае.