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ЦАМТО

Сергей Шойгу проверил ход строительства причального фронта для подводных лодок в Гаджиево

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения в Мурманской области
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 13 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство объектов инфраструктуры причального фронта для размещения подводных сил Северного флота в городе Гаджиево Мурманской области.

Главе военного ведомства доложили, что строительство планируется завершить в сентябре текущего года.

Всего проектом предусмотрено возведение и реконструкция 49 различных объектов береговой инфраструктуры, в том числе трех причалов для базирования подводных ракетоносцев проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А").

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Также министру обороны доложили о проведенной комплексной модернизации системы электроснабжения объектов военного ведомства на территории гарнизона Гаджиево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
СФ
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