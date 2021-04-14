Сергей Шойгу проверил ход строительства причального фронта для подводных лодок в Гаджиево

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения в Мурманской области.

ЦАМТО, 13 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал строительство объектов инфраструктуры причального фронта для размещения подводных сил Северного флота в городе Гаджиево Мурманской области.

Главе военного ведомства доложили, что строительство планируется завершить в сентябре текущего года.

Всего проектом предусмотрено возведение и реконструкция 49 различных объектов береговой инфраструктуры, в том числе трех причалов для базирования подводных ракетоносцев проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А").

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Также министру обороны доложили о проведенной комплексной модернизации системы электроснабжения объектов военного ведомства на территории гарнизона Гаджиево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.