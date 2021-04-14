В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Бурное развитие технических решений позволяет постоянно расширять сферу применения беспилотной авиации. При этом она обеспечивает не только интересы государственного и коммерческого развития. Нарастание угрозы совершения противоправных действий, в том числе террористических, с применением беспилотников требует построения в России надежной системы защиты граждан и территорий", - сказал он на совещании в Совфеде.

Сенаторы обсудили дополнительные меры по защите от незаконного использования беспилотных воздушных судов в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектах.

В частности, решено рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников и дальнейшего принятия их на вооружение и оснащения подразделений, осуществляющих охрану и оборону важных государственных объектов.

Сенаторы считают необходимым внести изменения в воздушное законодательство Российской Федерации, которые ввели бы обязательное наступление ответственности за нарушения правил безопасности полетов беспилотников,

Также они обсудят возможность принятия законов, направленных на пресечение незаконного использования беспилотников в воздушном пространстве над потенциально опасными объектами обеспечивающими их физическую защиту подразделениями ведомственной охраны и частными охранными предприятиями.