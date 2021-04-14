В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенаторы обсудили дополнительные меры по защите от незаконного использования беспилотных воздушных судов в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектах.
В частности, решено рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников и дальнейшего принятия их на вооружение и оснащения подразделений, осуществляющих охрану и оборону важных государственных объектов.
Сенаторы считают необходимым внести изменения в воздушное законодательство Российской Федерации, которые ввели бы обязательное наступление ответственности за нарушения правил безопасности полетов беспилотников,
Также они обсудят возможность принятия законов, направленных на пресечение незаконного использования беспилотников в воздушном пространстве над потенциально опасными объектами обеспечивающими их физическую защиту подразделениями ведомственной охраны и частными охранными предприятиями.