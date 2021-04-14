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ТАСС

Главком ВМФ: подлодка "Князь Владимир" отлично зарекомендовала себя во льдах Арктики

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре).
Источник изображения: © Павел Львов/ТАСС

Судно полностью оправдывает свое предназначение, отметил Николай Евменов

СЕВЕРОМОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Главком ВМФ РФ Николай Евменов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" отлично зарекомендовал себя при всплытии во льдах Арктики, когда сразу три атомных субмарины взломали полутораметровый лед.

Евменов доложил, что "Князь Владимир" "полностью оправдывает свое предназначение, при всплытии никаких повреждений не было".

Шойгу заслушал доклад главкома в ходе инспекции военной и социальной инфраструктуры пункта базирования атомных подводных лодок в гарнизоне Гаджиево (Мурманская область).

В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них - подлодки проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин"). Третья - новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир". Суммарно на трех субмаринах находилось 48 баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года, он построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Подлодка была принята в состав ВМФ России 12 июня.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
Арктика
пр. 1155
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