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Российская газета

Шойгу: США и НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике

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Источник изображения: Минобороны России

Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО активно наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике. Об этом на совещании в Североморске 13 апреля сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, страны НАТО увеличивают интенсивность боевой подготовки, а также расширяют и модернизируют военную инфраструктуру в арктическом регионе.

Минобороны России, отметил глава военного ведомства, регулярно проводит мероприятия по укреплению обороноспособности государства и защиты ее национальных интересов в Арктике. Для этого военные ведут "планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота". Морякам поставляется современная военная техника, специально адаптированная к применению в суровых климатических условиях. В регионе активно ведется боевая подготовка, там проводятся различные исследовательские мероприятия. Уделяется значительное внимание и совершенствованию арктической инфраструктуры.

Министр обороны напомнил, что на прошлой неделе здесь завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021". Напомним, в ходе этого мероприятия было произведено уникальное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров сразу трех атомных подводных лодок. Это событие наделало много шума в зарубежных СМИ.

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - указал Сергей Шойгу.

В то же время обстановка в данном регионе, по словам главы Минобороны России, остается сложной. "Конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям между ведущими государствами мира возрастает", - резюмировал Сергей Шойгу.


Иван Петров

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