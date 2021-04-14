"Задачи огромные". Военный эксперт о поездке Шойгу на Северный флот

Началась поездка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на Северный флот. О задачах, которые стоят перед этим флотом в настоящий момент, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Василий Дандыкин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на Северный флот. Он проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А", сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Отмечается, что Шойгу также заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры, проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik пояснил, что перед Северным флотом в настоящий момент стоят очень большие задачи.

"Северный флот с 1 января этого года имеет права самостоятельной военно-административной единицы. Это, по сути, пятый военный округ, и это о многом говорит. О том, что Северный флот ‒ хозяин Арктики: от Кольского полуострова до Берингова пролива. Никто при этом не снимает с флота задачи в других морях и океанах, но главная его задача ‒ блюсти интересы России в Арктике, в том числе и с учетом того, что повышенный интерес к этому региону проявляют США и НАТО. Так что задачи перед Северным флотом стоят огромные", ‒ сказал Василий Дандыкин.

Общий интерес к Арктике, продолжил эксперт, связан с огромным хозяйственным значением этого региона.

"Арктика ‒ это своего рода "неприкосновенный запас" России, это и углеводороды, и практически вся периодическая таблица Менделеева. Это Северный морской путь ‒ важнейшая стратегическая трасса, грузооборот которой стремительно растет", ‒ добавил Василий Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что за последние годы Северный флот сильно укрепился.

"В его составе есть воздушная армия, самолеты различных типов, включая дальние перехватчики, истребители-бомбардировщики и много чего другого. В том числе, конечно, главная ударная сила ‒ морские подводные ядерные силы, прежде всего подлодки 4-го поколения, включая головную "Князь Владимир" (проект "Борей-А"), а также другие субмарины. В составе флота есть береговые ракетные войска, армейский корпус, в который входит морская пехота, собственная арктическая бригада ‒ это люди, которые "заточены" на боевые действия в Арктике. Они получили современное оружие, включая арктический вариант зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", средства передвижения (снегоходы) и многое другое. Северный флот уже получил свой ледокол "Илья Муромец", первое патрульное судно арктического класса "Иван Папанин", два больших десантных корабля нового поколения, фрегаты типа "Адмирал Горшков". Северный флот, по сути ‒ флагман нашего Военно-морского флота", ‒ уверен военный эксперт.