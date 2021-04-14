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Известия.ru

Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

США и НАТО перебрасывают войска к границам Европейской части России. Об этом сообщил во вторник, 13 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в городе Североморск.

От уточнил, что основной боевой потенциал сосредоточен в Причерноморье и на Балтике, группировки ВС США усиливаются в Польше и странах Балтии.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — рассказал Шойгу.

Также глава Минобороны заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике.

«В целом обстановка в данном регионе остается сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру», — сказал министр.

Как объяснил Шойгу, рядом с Россией будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и техники США и Североатлантического альянса, включая стратегическую авиацию.

«За последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. <…> Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021», — уточнил министр.

В этот же день глава Минобороны РФ рассказал, что российские военные силы за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения Воздушно-десантных войск. Также он добавил, что была проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов.


Ранее, 6 апреля, Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах начались контрольные проверки боевой готовности. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Контрольные проверки прошли во всех военных округах. Некоторые из них посетил лично начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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