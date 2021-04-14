ВВС США представили новую версию F-15

Военно-воздушные силы США официально представили новую версию тяжелого истребителя F-15. На торжественной церемонии 7 апреля боевой самолет получил войсковое наименование F-15EX Eagle II. Как пишет журнал Airforce Magazine, эксплуатация нового истребителя начнется в 2024 году.

Истребители семейства F-15 Eagle летают уже почти 50 лет. Первый прототип машины, опытный образец YF-15 поднялся в воздух в 1972 году. В последующие годы различные модификации этого истребителя принимали участие в большинстве вооруженных конфликтов, которые вели страны NATO. За время эксплуатации F-15 одержали более 100 воздушных побед, при этом, по статистике США от вражеского огня не был потерян ни один самолет.

ВВС США в настоящий момент использует модификации F-15C, F-15D и F-15E. Многим самолетам уже больше 30 лет, 75 процентов из них вышли за сроки эксплуатации и обслуживать стареющие машины становится слишком дорого. Для замены стареющего парка истребителей F-15C/D компания Boeing начала в 2018 году программу F-15EX и завершила техническое проектирование за девять месяцев. В результате новая версия Eagle получила самый большой арсенал вооружений из всех истребителей-бомбардировщиков в мире — 22 ракеты класса «воздух-воздух», либо восемь ракет «воздух-воздух» и 28 управляемых авиационных бомб SDB.

Военно-воздушные силы США провели 7 апреля на авиабазе Эглин во Флориде торжественную церемонию представления первого летного образца истребителя F-15EX. На мероприятии объявили, что новая версия боевого самолета получила название Eagle II, и что первая эскадрилья таких машин поступит в 173-й истребительный авиаполк США на авиабазе нацгвардии Кингсли Филд в Орегоне в 2024 году. Всего американские войска на начальном этапе планируют закупить 144 истребителя F-15EX.

Компания Boeing приступила к летным испытаниям Eagle II 2 февраля, когда в воздух поднялся первый опытный образец. 10 марта самолет прибыл на авиабазу Эглин, где продолжит проходить летные испытания. Поставка первых шести машин запланирована на 2023 год.

Еще один новый истребитель представили на прошлой неделе в Южной Корее. Копания Korean Aerospace Industries показала публике первый летный образец многофункционального истребителя KF-X. Этот боевой самолет относится к поколению 4++ и может нести до 10 ракет. Первый полет прототип KF-X должен совершить в 2022 году.

Дмитрий Логинов