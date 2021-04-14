Аппарат для продления миссий состыковался со спутником на геостационарной орбите.

Компания Northrop Grumman провела первую успешную стыковку спутника для продления миссий MEV-2 с телекоммуникационным спутником Intelsat 10-02 на геостационарной орбите. Пристыковавшийся аппарат будет управлять ориентацией и положением Intelsat 10-02 на орбите, и тем самым продлит его срок службы, который был ограничен из-за исчерпания запасов топлива.

После выхода на орбиту космический аппарат вынужден корректировать как параметры самой орбиты, так и свое направление, которое важно для стабильных приема и передачи сигналов. Для коррекции орбиты используются двигатели, а для управления ориентацией также применяют маховики и гиродины. Зачастую топливо двигателей системы ориентации и маневрирования заканчивается еще до того, как основная аппаратура спутника выходит из строя и его приходится переводить на орбиту захоронения или сводить с орбиты фактически в рабочем состоянии.

Northrop Grumman разработала семейство спутников MEV (Mission Extension Vehicle — аппарат продления миссии), которые позволяют продлить срок активной работы таких аппаратов. После запуска MEV выходит на одну орбиту со спутником, исчерпавшим свой запас топлива, затем непосредственно сближается с ним, отслеживая его положение при помощи камер, а после этого вставляет механический захват в сопло двигателя и сцепляется с аппаратом. В результате оба аппарата оказываются в жесткой сцепке и MEV берет на себя все задачи по контролю за положением.

Первый аппарат серии MEV-1 был запущен на орбиту в 2019 году, а весной 2020 года сначала успешно состыковался с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, а после переместил его с орбиты захоронения обратно на рабочую геостационарную орбиту. MEV-2 был запущен в августе 2020 года и теперь, весной 2021 года, успешно состыковался со спутником Intelsat 10-02, запущенным в 2004 году. В отличие от первой миссии, MEV-2 взял на обслуживание спутник, который уже находится на геостационарной орбите, поэтому он не будет перемещать его на новое место, а лишь будет поддерживать его на этом месте и ориентировать по направлению к Земле.

Intelsat 10-02, снятый MEV-2 перед стыковкой с расстояния 30 метров Источник изображения: Northrop Grumman

Стыковка MEV-2 и Intelsat 10-02 произошла в понедельник 12 апреля в 20:34 по московскому времени. Ожидается, что после стыковки и проверок MEV-2 будет пять лет отвечать за ориентацию и орбиту этого аппарата, а затем отстыкуется и направится на аналогичную миссию к новой цели.

В 2024 году Northrop Grumman планирует начать испытывать новое поколение аппаратов обслуживания MRV (Mission Robotic Vehicle). Предполагается, что они смогут проводить ремонт аппаратов, а также устанавливать на них модули MEP (Mission Extension Pods), которые будут выполнять ту же функцию, что и MEV, но будут иметь меньший размер.

Григорий Копиев