Нейросети запускают в бюджет

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Правительство может облегчить российским компаниям, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение госсубсидий. Инициатива, предполагающая выделение разработчику до 3 млрд руб. на шестилетний проект, разработана Минпромторгом. Речь идет, например, о внедрении нейросетей в навигации, беспилотных автомобилях и робототехнике. Участники рынка считают новый механизм поддержки более прозрачным, чем выделение средств через госконтракты.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства (документ есть у “Ъ”) о порядке выделения субсидий российским разработчикам «конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ». Субсидии выделяются в рамках госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности и нацпрограммы «Цифровая экономика».

Получатель субсидии должен будет инвестировать свои средства в объеме не менее 30% от стоимости проекта, уточнили “Ъ” в Минпромторге. «В 2021 году выделяемый объем субсидий может составить 1,5 млрд руб. Нужный нам результат — создание получателями субсидии конкурентоспособных нишевых АПК для ИИ по таким направлениям, как медицина, распознавание образов и речи, создание систем безопасности. Получатель субсидии берет на себя обязательство по внедрению разработанных решений в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза»,— пояснил “Ъ” глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отбирать претендентов правительство будет по конкурсу. Претендент должен быть зарегистрирован в России, существовать не менее трех лет либо входить в перечень системообразующих предприятий или быть дочерним обществом такой организации. В перечень таких предприятий в сегменте радиоэлектроники входят более 30 компаний, в числе которых, например, подконтрольные «Ростеху» концерны «Автоматика», «Созвездие» и холдинг «Швабе» (реализует проект «Умный город»), а также разработчик микропроцессоров «Байкал Электроникс», АО НПЦ «Элвис» и НТЦ «Модуль». По словам источника “Ъ” на рынке радиоэлектроники, именно последние две организации будут основными претендентами на субсидии.

НПЦ «Элвис» (на 100% принадлежит Ярославу Петричковичу) занимается разработкой систем искусственного интеллекта, компьютерного зрения, обработки радиолокационных сигналов, процессорных архитектур, аналого-цифровых и радиочастотных интегральных схем. В пресс-службе компании “Ъ” подтвердили, что заинтересованы в господдержке. Интерес в получении субсидий подтвердил и представитель «Ростеха». В НТЦ «Модуль» (принадлежит на 99,98% частным лицам и на 0,02% ПАО «Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"», входящему в концерн ВКО «Алмаз-Антей») не ответили на запрос. Компания занимается внедрением нейросетей и отечественной компонентной базы в навигации, беспилотных автомобилях и робототехнике.

Источник “Ъ” на рынке радиоэлектроники считает, что механизм выделения субсидий по конкурсу будет более прозрачным, чем поддержка через госконтракты.

«Ранее средства на опытно-конструкторские работы выделялись в рамках тендеров, условия которых были прописаны под конкретного исполнителя»,— говорит он. Участники рынка рассчитывают на то, что и штрафы за срыв контрактов в новом механизме будут прописаны более четко. В прошлом году Минпромторг попытался отсудить у «Байкал Электроникс» 500 млн руб. из-за просрочки запуска производства отечественных микропроцессоров Baikal-М, на которые были выделены госсубсидии (см. “Ъ” от 2 сентября 2020 года; 10 декабря Арбитражный суд города Москвы отказал министерству в иске). По мнению гендиректора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова, новый механизм субсидирования будет «однозначно верным с точки зрения развития рыночных продуктов». «Важно, что речь идет именно о нишевых АПК, а не об отдельных софтверных или аппаратных составляющих»,— поясняет гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. Технологии ИИ, по ее словам, в первую очередь предполагают разработку алгоритмов, которые проецируют требования и к компонентной базе, и к оборудованию.

Но проблема заключается в том, что в законодательстве до сих пор нет определения технологий искусственного интеллекта, отмечает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Из-за этой неопределенности под понятие ИИ подгоняется широкий спектр решений, в том числе никак не связанных с машинным обучением»,— считает он.

Никита Королев, Юлия Тишина