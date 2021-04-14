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Известия.ru

На Украине назвали отмечающих День космонавтики сиротами империи

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Украинский депутат от партии «Европейская солидарность», историк Владимир Вятрович назвал украинцев, которые отмечают День космонавтики, День Победы, а также тех, кто предпочитает говорить на русском языке, «сиротами империи».

«Сироты империи. Она ушла, и нет, ее прогнали, а они остались. Одинокие, испуганные, как дети без родителей. Поэтому они живут ее прошлым. Вспоминают, как было хорошо. Как чувствовали себя частью большого, которого боялись все, кому не повезло стать ею. Они лелеют ее остатки в настоящем — празднуют дни ее забытых побед, берегут язык. Они ждут. И смотрят на восток, пряча надежду в глазах», — написал он на своей странице в Facebook.

Вяткович является бывшим главой Института национальной памяти, сторонником декоммунизации на Украине и употребления только украинского языка на территории страны.

В этот же день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление украинского конструкторского бюро «Южное» с Днем космонавтики из-за отсутствия упоминания первого человека, совершившего полет в космос, космонавта Юрия Гагарина.

Накануне Госдепартамент США также оставил поздравление в социальной сети Facebook без упоминания имени первого человека в космосе и того, что запуск осуществил Советский Союз. При этом поздравление сопровождалось фотографией американского астронавта.

В День космонавтики, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полет первого человека в космос был бы невозможен без Украины. В своем заявлении он отметил ключевую роль в этом событии украинских конструкторов.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не делила славу космических побед: они принадлежали всем 15 республикам СССР. Она добавила, что Украине ничего не мешает покорять космос и делиться современными достижениями.

12 апреля 2021 года отмечается день 60-летия полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос. В 1961 году ракета «Восток-1» с одноименным кораблем, на борту которого находился Гагарин, стартовала с космодрома Байконур. Затем корабль облетел орбиту Земли и успешно совершил посадку в Саратовской области.

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