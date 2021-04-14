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ЦАМТО

AeroVironment поставит НАТО дополнительные БЛА "Пума-3AE"

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БЛА Puma 3 AE
БЛА Puma 3 AE.
Источник изображения: www.naval-technology.com

ЦАМТО, 13 апреля. Компания AeroVironment, Inc. объявила о получении четырех заказов с фиксированной стоимостью на общую сумму 11,527 млн. долл. от Агентства поддержки и закупок НАТО (NSPA) на поставку тактических БЛА "Пума-3AE" и начальных комплектов запчастей.

Заказы предоставлены в рамках трехлетнего базового контракта, подписанного с NSPA в январе 2020 года. Общая потенциальная стоимость долгосрочного контракта составляет 80 млн. долл., включая закупку и поддержку тактических БАК компании AeroVironment, применяемых ВС ряда стран НАТО.

БАК "Пума-AE" позволяет подразделениям в зоне боевых действий в реальном времени собирать разведданные. "Пума-AE" и другие тактические БЛА компании AeroVironment ("Рейвн" и "Уосп") используют общую наземную станцию управления и программное обеспечение, что позволяет улучшить взаимодействие и снизить затраты на обучение и логистику для сил НАТО.

"Пума-3AE" может применяться на суше и на море, переносится одним человеком, запускается "с руки". Размах крыла БЛА – 9,2 фута (2,8 м), максимальный взлетный вес – 15 фунтов (6,8 кг). БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45). Продолжительность полета БЛА – около 2,5 часов с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. БЛА обеспечивает выполнение задач на расстоянии до 20 км в зоне прямой видимости со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna). Аппарат водонепроницаем и может выполнять посадку на воду.

На текущий момент БЛА компании AeroVironment заказаны эксплуатантами из 50 стран мира.

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