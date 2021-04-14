Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): в соцсетях показали секретный российский танк «Бурлак»?

357
0
0
Танк Т72-Б3 вооруженных сил РФ
Танк Т72-Б3 вооруженных сил РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Онучин

Военный эксперт из США утверждает, что через соцсети нашел фото нового российского танка «Бурлак». По мнению автора, этот танк — отличный промежуточный вариант между машинами разработки времен СССР и самым современным и продвинутым, но пока еще редким танком Т-14 «Армата». Существует этот танк или нет - неясно, но пусть в США в него верят. Меньше будет охоты нападать.

У такого модернизированного танка отсутствуют некоторые продвинутые характеристики Т-14, но он несомненно намного экономичнее. А Россия может быстро наладить его массовое производство, выпуская такие машины сотнями. Делать хорошие, хотьи не совершенные модернизированные танки - намного более привлекательная перспектива, чем бесконечно ждать появления немногочисленных, но более современных Т-14.

Вряд ли это была первоапрельская шутка, когда в начале месяца в соцсетях появились изображения совершенно секретного российского танка "Бурлак". На фотографиях видны модифицированная танковая пушка и башня "Бурлака", которая разрабатывается с 2005 года.

Эта программа была начата с той целью, чтобы к 2025 году заменить основные боевые танки советской эпохи новыми машинами. Программа предусматривала использование новой боевой башни на два человека, которую можно устанавливать на шасси Т-72, Т-80 и Т-90. Но из-за финансовых проблем проект заморозили на неопределенное время, и многое говорило о том, что в последние годы никаких успехов в этой области достигнуто не было.

Но вдруг Дилан Малясов сообщил на страницах издания Defence Blog, что новую башню недавно заметили в социальных сетях. Автор ссылается на пользователя Фейсбука Алексея Хлопотова, который написал: "Бронетанковое… Ух ты ж… какая красота всплыла на форуме "Отваги"! Шасси Т-80БВМ с допиленным боевым отделением "Бурлак". Судя по всему, что-то свеженькое, да еще и видео где-то гулять должно. Даниил Неккинен - это тебе тема для запилов".



Сообщение в Фейсбуке сопровождается фотографией Т-80БВМ с массивной башней, совершенно не похожей на прежние советские / российские образцы.

В российском военном блоге приводятся дополнительные детали о программе "Бурлак". Цель проекта состояла в том, чтобы модернизировать существующие российские танки и танковые технологии, создав в итоге современный основной боевой танк. Ранее этот проект лежал на полке, но здесь уместно заметить, что он мог стать намного экономичнее танка Т-14 "Армата", который неоднократно сталкивался с задержками.

В блоге написано: "В танке используется новая конструкция башни с низким лобовым профилем и отделяемым транспортно-заряжающим модулем. Броневая защита лобовой части корпуса и башни имеет модульную конструкцию. Экипаж размещается в корпусе под башенной защитой отдельно от боеприпасов и топлива. Боеприпасы находятся в автономном транспортно-заряжающем модуле в задней части башни, имеющей вышибные панели".

Там также отмечается, что башня разделена на три отделения для орудия, командира танка и наводчика. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита без увеличения габаритных размеров и с минимальным увеличением массы. Кроме того, автомат заряжания устанавливается за пределами боевого отделения. В результате в случае возгорания боеприпасов взрыв будет направлен наружу, внутренняя часть танка останется неповрежденной, и никакого серьезного риска для экипажа не возникнет.

Более важный момент заключается в том, что башню "Бурлак" можно ставить на шасси танка Т-80, которых в России сотни и даже тысячи.

У такого модернизированного танка отсутствуют некоторые продвинутые характеристики Т-14, но он несомненно намного экономичнее. А Россия может быстро наладить его массовое производство, выпуская такие машины сотнями. Делать хорошие модернизированные танки намного привлекательнее, чем бесконечно ждать появления немногочисленных, но более современных Т-14.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Продукция
Армата
Д-30КП
Т-72
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
13.02.2020
"Где тяжелый танк не проползет". Почему Польша непроходима для крупной бронетехники НАТО
22.11.2019
Приоритет высоких технологий. Каковы перспективы гражданской продукции "Уралвагонзавода"
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
20.06.2018
Противоракетные системы на "Брэдли" и "Страйкер". Чем ответить России?
02.11.2017
От "Терминатора" до боевых систем будущего: о главных преимуществах танковой армады России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной