The National Interest (США): в соцсетях показали секретный российский танк «Бурлак»?

Военный эксперт из США утверждает, что через соцсети нашел фото нового российского танка «Бурлак». По мнению автора, этот танк — отличный промежуточный вариант между машинами разработки времен СССР и самым современным и продвинутым, но пока еще редким танком Т-14 «Армата». Существует этот танк или нет - неясно, но пусть в США в него верят. Меньше будет охоты нападать.

У такого модернизированного танка отсутствуют некоторые продвинутые характеристики Т-14, но он несомненно намного экономичнее. А Россия может быстро наладить его массовое производство, выпуская такие машины сотнями. Делать хорошие, хотьи не совершенные модернизированные танки - намного более привлекательная перспектива, чем бесконечно ждать появления немногочисленных, но более современных Т-14.

Вряд ли это была первоапрельская шутка, когда в начале месяца в соцсетях появились изображения совершенно секретного российского танка "Бурлак". На фотографиях видны модифицированная танковая пушка и башня "Бурлака", которая разрабатывается с 2005 года.

Эта программа была начата с той целью, чтобы к 2025 году заменить основные боевые танки советской эпохи новыми машинами. Программа предусматривала использование новой боевой башни на два человека, которую можно устанавливать на шасси Т-72, Т-80 и Т-90. Но из-за финансовых проблем проект заморозили на неопределенное время, и многое говорило о том, что в последние годы никаких успехов в этой области достигнуто не было.

Но вдруг Дилан Малясов сообщил на страницах издания Defence Blog, что новую башню недавно заметили в социальных сетях. Автор ссылается на пользователя Фейсбука Алексея Хлопотова, который написал: "Бронетанковое… Ух ты ж… какая красота всплыла на форуме "Отваги"! Шасси Т-80БВМ с допиленным боевым отделением "Бурлак". Судя по всему, что-то свеженькое, да еще и видео где-то гулять должно. Даниил Неккинен - это тебе тема для запилов".

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Сообщение в Фейсбуке сопровождается фотографией Т-80БВМ с массивной башней, совершенно не похожей на прежние советские / российские образцы.

В российском военном блоге приводятся дополнительные детали о программе "Бурлак". Цель проекта состояла в том, чтобы модернизировать существующие российские танки и танковые технологии, создав в итоге современный основной боевой танк. Ранее этот проект лежал на полке, но здесь уместно заметить, что он мог стать намного экономичнее танка Т-14 "Армата", который неоднократно сталкивался с задержками.

В блоге написано: "В танке используется новая конструкция башни с низким лобовым профилем и отделяемым транспортно-заряжающим модулем. Броневая защита лобовой части корпуса и башни имеет модульную конструкцию. Экипаж размещается в корпусе под башенной защитой отдельно от боеприпасов и топлива. Боеприпасы находятся в автономном транспортно-заряжающем модуле в задней части башни, имеющей вышибные панели".

Там также отмечается, что башня разделена на три отделения для орудия, командира танка и наводчика. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита без увеличения габаритных размеров и с минимальным увеличением массы. Кроме того, автомат заряжания устанавливается за пределами боевого отделения. В результате в случае возгорания боеприпасов взрыв будет направлен наружу, внутренняя часть танка останется неповрежденной, и никакого серьезного риска для экипажа не возникнет.

Более важный момент заключается в том, что башню "Бурлак" можно ставить на шасси танка Т-80, которых в России сотни и даже тысячи.

У такого модернизированного танка отсутствуют некоторые продвинутые характеристики Т-14, но он несомненно намного экономичнее. А Россия может быстро наладить его массовое производство, выпуская такие машины сотнями. Делать хорошие модернизированные танки намного привлекательнее, чем бесконечно ждать появления немногочисленных, но более современных Т-14.

Питер Сучиу (Peter Suciu)