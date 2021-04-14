Войти
ТАСС

Дума расширила основания для возмещения уволенными контрактниками расходов на подготовку

330
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Соответствующий законопроект принят в третьем чтении

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий перечень негативных оснований для досрочного увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту, при которых они обязаны возместить государству расходы, затраченные на их подготовку.

Сейчас закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает обязательство компенсировать расходы для отчисленных из военных учреждений профобразования или учебных военных центров при федеральных вузах по таким основаниям, как недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо отказ заключить контракты о прохождении военной службы.

Этот перечень расширяется следующими основаниями досрочного увольнения: наличие у военнослужащего статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении; наличие непогашенной или неснятой судимости за данные преступления; прекращение в отношении него уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, в перечень оснований попадает уклонение от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных данных, а также однократное нарушение обязательств, связанных с защитой гостайны, либо выявление в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.06.2020
Пустят официальных гостей: кому откроют границы к параду Победы
08.10.2018
Русские идут: Латвию напугал корабль ВМФ России
16.02.2017
В Ленинградской области прошли учебные стрельбы экипажей Ми-28
22.04.2014
Боевые дельфины США поучаствуют в учениях на Черном море
25.06.2013
Як-130 выбил из голов зарубежных экспертов всю спесь
09.04.2012
Пентагон усилен новым континентом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной