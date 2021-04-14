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Российская газета

Необычный проект: зачем нужен погружающийся патрульный корабль

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Источник изображения: ЦКБ "Рубин"

Ведущий разработчик отечественных подводных лодок - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" впервые представило проект погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного корабля. Такого в мире еще не строили.

Сразу было заявлено, что этот удивительный корабль-субмарина в первую очередь предназначен для зарубежных заказчиков. И хотя о реальных заказах из-за границы пока ничего не известно, создатели уверены в его экспортном потенциале.

"Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно, - пояснили в ЦКБ "Рубин". - При выборе оборудования мы максимально ориентировались на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали".

Как заявляется, подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями (и успешно их перехватывать) и, погружаясь под воду, уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку - для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у "ныряющего" патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок.

По своей архитектуре и обводам корабль напоминает подводные лодки проекта 613 - самой массовой серии советского подводного флота, которая была очень востребована инозаказчиками.

Напомним, дизель-электрические субмарины среднего класса проекта 613 (по классификации НАТО "Whiskey") строились в 1951-1957 годах. Они были очень просты в управлении и обслуживании. Их даже сравнивали с подводными трехлинейками - винтовками Мосина, отличавшимися простотой и мощностью. Серия проекта 613 стала самой массовой в советском подводном флоте - было построено 215 субмарин. 43 подлодки впоследствии передали различным странам, еще 21 лодка была построена в Китае по советским чертежам и с использованием советских комплектующих.

Логично, что для подводно-надводного патрульного корабля за основу был выбран этот давний проект - именно из-за его простоты. Конечно, спроектирован и строиться он будет на качественно новой технологической базе. Как заявлено, водоизмещение нового корабля - около 1000 тонн, общая длина - 60-70 метров в зависимости от комплектации, экипаж - до 42 человек, включая досмотровую группу. По желанию заказчика корабль может быть оснащен торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артустановкой малого калибра. Предусмотрено размещение катеров для досмотровых групп, а также беспилотного летательного аппарата с автономностью 2-3 часа, выпускаемого без выхода людей на палубу.

Вполне возможно, этот оригинальный во всех отношениях подводно-надводный патрульный корабль заинтересует не только инозаказчиков, но и Военно-морской флот России.


Сергей Птичкин

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