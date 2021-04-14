Турция и Россия: грядет ли новая война? (Al Mayadeen, Ливан)

«Говорят, история повторяется. Если бы люди извлекали из нее уроки, она бы не повторялась». Слова автора национального гимна Турции приводит в статье журналист Al Mayadeen, задаваясь вопросом: неужели турецкие власти не помнят, что из 16 ожесточенных войн русские одержали победу в 11 из них. Он советует Эрдогану помнить, что «русского медведя» не победить.

Неожиданный визит президента Украины в Анкару указывает на важность турецкой роли в событиях в черноморском регионе, а также проливах Босфор и Дарданеллы.

На фоне украинских событий и их возможных последствий для отношений Анкары с Москвой и Вашингтоном, которым я посвятил множество статей за последние месяцы, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 715 миллиардов долларов для противостояния России и Китаю. Тем временем Пентагон объявил об отправке двух военных кораблей в Черное море в связи с украинским кризисом, что противоречит конвенции Монтрё 1936 года. Как известно, она запрещает судам нечерноморских стран оставаться в регионе на протяжении более 3 недель.

В пятницу президент России Владимир Путин без промедления позвонил турецкому коллеге и заверил последнего в необходимости придерживаться вышеупомянутого соглашения. Согласно заявлению Кремля, в ходе разговора стороны обсудили все вопросы, вызывающие озабоченность двух стран, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Другими словами, беседа Путина и Эрдогана была очень оживленной.

Неожиданный визит президента Украины Зеленского (еврей, поддерживающий тёплые отношения с Эрдоганом) в Анкару в минувшую субботу был призван продемонстрировать значимость турецкой роли в событиях вокруг Черного моря и проливов Босфор и Дарданеллы, поскольку последние находились под абсолютным суверенитетом Османской империи с момента завоевания Стамбула в 1453 году до 1809 года, когда началось ослабление государства. В связи с этим оно было вынуждено подписать двусторонние соглашения со многими странами (в том числе с Россией), регулирующие судоходство в этих проливах.

Османская империя лишилась суверенитета над ними после заключения Лондонской конвенции о проливах 1841 года, а еще позже большая часть ее территории была оккупирована государствами-победителями в Первой мировой войне, а именно Великобританией, Францией, Италией, Грецией и Россией. Конвенция установила режим судоходства через проливы, что стало одной из главных причин вступления Османской империи в войну. Так, 2 августа 1914 года Стамбул подписал секретное соглашение о союзе с Берлином и обязался поддержать ее в случае объявления войны России.

Через три месяца Османская империя отправила в Черное море купленные у Германии два корабля "Явуз" и "Мидилли" и часть своего морского флота. С 29 октября 1914 года она начала атаковать многие российские объекты в северной части Черного моря и большинство городов, военных объектов и торговых портов в Новороссийске, Севастополе, Одессе, Крыму и Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря. Все перечисленные регионы имеют стратегическое значение в рамках российско-украинского конфликта.

Германия немедленно поддержала действия империи, отправив ряд своих подводных лодок в Черное море, но по суше: часть подводных лодок была перевезена из Германии в Румынию для сбора в румынском порту Констанца.

Реакция России не заставила долго ждать: страна начала комплексное наземное наступление при поддержке военно-морского флота, что в конечном итоге привело к уничтожению немецких подводных лодок и большей части османского флота в Черном море. За этим последовала оккупация российскими войсками всех турецких городов на побережье Черного моря и Босфора.

После поражения Османской империи и ее немецкого союзника контроль над проливами Босфор и Дарданеллы был передан в руки стран-победительниц до тех пор, пока не был подписан Лозаннский мирный договор 1923 года. Последний признал независимость Турецкой республики. Что касается пункта о проливах, то соглашение признает суверенитет Турции над ними, обеспечивая при этом свободу торгового и военного судоходства для всех стран в соответствии с условиями, обозначенными специально созданным с этой целью международным комитетом.

Конвенция Монтрё 1936 года подтвердила абсолютный суверенитет Турции над двумя проливами. Кроме того, она гарантирует свободу прохождения через них всем торговым судам. Что касается военных кораблей, то они не могут оставаться в Черном море более трех недель, если не являются собственностью одного из государств, имеющих выход к этому морю.

Соглашение оставляет за Турцией право закрыть проливы в случае войны между черноморскими и нечерномоскими государствами, что, по-видимому, является причиной нынешнего кризиса и продолжающихся дебатов вокруг Стамбульского канала, который призван соединить Черное море с Мраморным и будет построен параллельно Босфору.

Москва рассматривает данный канал (возможно, будет и второй канал, соединяющий Черное море с Эгейским) как попытку Анкары обойти конвенцию Монтрё: американские корабли смогут заходить в Черное море, когда захотят, и в любом количестве.

Все это стало причиной жарких дебатов в Турции, особенно после заявления, подписанного 104 отставными адмиралами, где они выражают озабоченность по поводу Стамбульского канала. Оппозиция так прокомментировала проект: "Таким способом президент Эрдоган пытается добиться расположения Вашингтона. Как известно, он предложил создать этот канал в 2006 году во время встречи Кондолизы Райс с тогдашним министром иностранных дел Абдуллой Гюлем".

Адмирал в отставке Самих Шатин назвал заявление адмиралов политической игрой, которую Эрдоган хочет использовать в отношениях с Россией и Соединенными Штатами. Он сказал: "Среди адмиралов, подписавших заявление, значатся сторонники Эрдогана, изменившие название документа и слившие информацию о нем за два дня до запланированной даты и после предварительного согласования содержания с одним из министров".

Адмиралы, как и 126 отставных дипломатов и 98 бывших членов парламента, не забыли напомнить президенту Эрдогану об уроках прошлого в отношении авантюр на Черном море и враждебности Советскому Союзу. По их мнению, если бы не они, Мустафа Кемаль Ататюрк не смог бы одержать победу над колониальными державами во время войны за независимость в период с 1919 по 1923 годы.

В тот период Ленин оказал Ататюрку огромную поддержку, однако этого было недостаточно, чтобы гарантировать лояльность Турции. Последняя присоединилась к западному альянсу после Второй мировой войны, хотя во время конфликта сохраняла нейтралитет. Напомним, что, следуя этому принципу, Анкара в 1941 году отклонила требование Берлина, желавшего отправить шесть своих подводных лодок в Черное море, чтобы отомстить русским за свои военные корабли времен Первой мировой войны.

Турция отказалась, сославшись на конвенцию Монтрё, и Берлину пришлось перевозить вышеупомянутые подводные лодки по суше из Гамбурга в румынский порт Констанца, как это было во время Первой мировой войны, когда они были собраны и высажены в Черном море. За период с 1942 по 1944 год было проведено 56 крупных операций против советских объектов, в результате которых были уничтожены десятки военных кораблей и торговых судов СССР.

После того, как Румыния объявила войну Германии, советские корабли смогли уничтожить 3 подводные лодки, а Турция отказалась пропустить через Босфор и Дарданеллы оставшиеся немецкие лодки, желавшие достичь оккупированную Грецию, и поэтому командующий немецким флотом был вынужден приказать экипажу покинуть лодки.

Автор турецкого национального гимна Мехмет Акиф отмечает: "Говорят, история повторяется. Если бы люди извлекали из нее уроки, она бы не повторялась". В связи с этим возникает вопрос: будут ли извлечены уроки из истории событий в Черном море за последние 100 лет, не возвращаясь к истории российско-турецких отношений, переживших 16 ожесточенных войн? Большинство конфликтов разворачивалось в Черном море, и русские одержали победу в 11 из них.

Историческая враждебность между турками и Российской империей, а затем и Советским Союзом была главной причиной вступления Анкары в НАТО и разрешения Соединенным Штатам создать десятки военно-морских, наземных и воздушных баз с ядерными бомбами на своей территории. Тем самым Вашингтон превратил Турцию в форпост для защиты капиталистического Запада, чтобы не позволить "русскому коммунистическому медведю" войти в теплые воды.

Сегодня оппозиционные партии обвиняют президента Эрдогана в желании втянуть страну в новые авантюры, и они сильно отличаются от тех, в которые она уже вовлечена в Сирии, Ливии, Сомали, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах. На этот раз стороны конфликта - две великие державы, и враждебность между ними выходит за рамки расчетов Эрдогана. Если он не вздумал сделать ставку на эту враждебность, ему придется извлечь уроки из страниц истории и вспомнить тысячи рассказов о русском медведе, где говорится: что бы вы с ним не сделали, он будет спать глубоким сном, но если все-таки проснется и выйдет из своей берлоги, то не успокоится и не вернется туда до тех пор, пока не убедится, что источника его беспокойства больше нет.

В 1964 году бывший президент Исмет Иненю в период кризиса в отношениях с Вашингтоном по вопросу Кипра сказал: "Отношения с великими державами похожи на сон рядом с медведем. Ваши глаза должны всегда быть открыты".

Хосни Махалий (حسني محلي)