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Российская газета

В Форуме "Армия-2021" будут участвовать 44 страны

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Т-14 "Армата" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Т-14 "Армата" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Уже 44 страны подтвердили свое участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Как сообщил на брифинге для иностранных военных атташе заместитель начальника Главного управления научно- исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко, форум пройдет в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот". В брифинге приняли участие свыше 90 аккредитованных в России военных дипломатов из 47 стран.

По словам генерала, на форуме шесть стран представят свои национальные экспозиции, где продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки.

Военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.


Александр Степанов

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