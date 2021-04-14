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Российская газета

Зенитные версии БТР-40 сбивали штурмовики и вертолеты во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Самая тяжеловооруженная версия знаменитого советского БТР-40 принимала участие во вьетнамской войне. Эти бронетранспортеры начали поставлять в Юго-Восточную Азию в 60-е годы.

Они предназначались для доставки восьми пехотинцев, а также использовались как разведывательные машины.

На то время эта техника обладала довольно неплохими характеристиками проходимости и маневренности.

Боевая масса ее составляла 5300 кг. 78-сильный карбюраторный двигатель ГАЗ-40 давал возможность разгоняться по хорошим дорогам почти до 80 км/ч. В экипаж входило два бойца.

Бронирование до 15 мм защищало от пуль и осколков. В свою очередь, собственное вооружение могло быть двух типов: 7,62-мм пулемет СГМБ с боекомплектом 1250 патронов или спаренная 14,5-мм зенитная установка ЗТПУ-2

Последняя выполняла, прежде всего, задачи по борьбе с воздушными целями на дальности до 2000 метров и могла эффективно уничтожать низколетящие штурмовики, самолеты других типов, боевые и транспортные вертолеты.

Также их использовали против легкобронированной колесной и гусеничной техники противника.

Известно, что вьетнамские инженеры создавали на базе БТР-40 мобильный комплекс противовоздушной обороны с ракетами К-13, которые до этого применялись на истребителях МиГ-21.

В настоящее время во вьетнамской армии остается небольшое количество таких бронетранспортеров. Известно, что они состоят на вооружении еще нескольких азиатских и африканских стран. Например, в Индонезии провели их глубокую модернизацию, в ходе которой существенно изменился первоначальный облик.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Продукция
МиГ-21
Компании
ГАЗ Группа
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