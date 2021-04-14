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WarSpot

Истребитель будущего ВВС США?

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Американцы продолжают приоткрывать завесу тайны над перспективным истребителем. Вчера, 12 апреля, ВВС США опубликовали двухгодичный план расходов, в котором упомянут проект NGAD.

Истребитель нового поколения или Next Generation Air Dominance (NGAD) ранее планировался как общий проект ВВС и ВМС США. Но позже ВМС США отделились, сославшись на то, что требования флота существенно отличаются от нужд ВВС. При этом ВВС США уже отчитались об успешных лётных испытаниях прототипа.

Рендер перспективного истребителя ВВС США

Источник изображения: af.mil

В новом документе, раскрывающем двухлетние расходы ВВС США, опубликован рендер перспективного истребителя, а также стоимость программы и её сроки. На NGAD планируется потратить $2 млрд до 2025 года. Из этой суммы $474 млн заложены на текущий 2021 финансовый год. Основными подрядчиками выступают Lockheed Martin и Raytheon.

«Разработанный для дополнения F-35 и F-22, NGAD представляет собой передовую программу самолётов для разработки противовоздушных платформ проникновения с мультидоменной ситуационной осведомлённостью, гибкой устойчивой связью и интегрированным семейством возможностей. В программе также используется цифровая инженерия для замены серийных истребителей, выпускаемых раз в поколение, на небольшие партии итеративно модернизируемых платформ различных типов. Этот подход основан на цифровой трансформации промышленности с использованием моделей для устранения неполадок при проектировании, сборке, техническом обслуживании и поддержке до того, как будут созданы физические системы», — сообщается в описании программы.

Рендер существенно отличается от современных истребителей, но он может не соответствовать реальной «внешности» нового самолёта. Каким будет передовой истребитель ВВС США мы узнаем уже скоро — к 2025 году американцы планируют завершить разработку проекта, а в 2030 году самолёт должен поступить на службу.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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