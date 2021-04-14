Рябков ответил США на провокации в Черном море

В МИДе ответили Пентагону на отправку военных кораблей в Черное море
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в провокации после отправки Пентагоном военных кораблей в Черное море. По его словам, американцы играют на нервах России и испытывают ее. Он также призвал США держаться подальше от Крыма и других российских берегов.
Направляя свои военные корабли в Черное море, США занимаются провокациями и пытаются играть на нервах, но безуспешно, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».
По словам Рябкова, у США «ничего не получится». Кроме того, он указал на геополитический характер маневров американских ВМС за тысячи километров от баз.
«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки», - цитирует ТАСС слова дипломата. Он призвал Штаты держаться от Крыма и черноморского побережья России «подальше, для своего же блага».
9 апреля США предупредили Турцию, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Согласно конвенции Монтре, Вашингтон обязан уведомлять Анкару о передвижении судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Представитель Пентагона Джон Кирби назвал отправку кораблей ВМС США в Черное море регулярной операцией.
Он также добавил, что США используют авиацию и флот везде, где это позволяет международное право. Кирби отказался говорить о «будущих операциях» в Черном море.
Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобная военная активность США наблюдается регулярно, но в настоящее время «это делается особенно напористо». Дипломат заявил, что это также «сопровождается агрессивной риторикой», американской стороной задаются вопросы: «А что делает Российская Федерация на границе с Украиной?»
8 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.
Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заверил, что ВС РФ смогут защитить территорию страны от любого нападения в Черном море.
«Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе», - подчеркнул парламентарий.
По ее словам, в 2021 году будут проведены семь совместных учений на Украине со странами-членами альянса. Также активизировалась иностранная разведывательная деятельность на российско-украинской границе и линии соприкосновения в Донбассе. Для этого используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.
Петр Николаев