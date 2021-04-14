Войти
Интерфакс-АВН

Спецслужбы усиливают защиту коммуникаций на юге РФ от терроризма

296
0
0
Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости . инфоцентр "Крымский мост"

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопросы обеспечения антитеррористической безопасности в Южном федеральном округе, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, обсуждены на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник.

"Приняты необходимые меры по обеспечению безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крымский полуостров", - говорится в сообщении информцентра НАК, распространённом по итогам заседания.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании заявил, что "международные террористические организации продолжают предпринимать попытки подготовки терактов и диверсий".

"При этом они стремятся путем целенаправленной идеологической обработки вовлечь в террористическую деятельность в первую очередь молодежь и лиц, прибывающих из-за рубежа", - говорится в сообщении НАК.

Отдельное внимание было уделено обеспечению надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, что особенно актуально с учетом предстоящего курортного сезона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.01.2021
Nikkei Asian Review (Япония): Китай превращается из покупателя российских сооружений в конкурента России
16.11.2020
"Роскосмос" будет расширять сотрудничество с "Airbus Defence and Space" через совместные предприятия
02.09.2020
Бить рекорды или спасать?
29.06.2020
В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
16.04.2020
Украинская "Ольха" не сможет ударить по российскому НПЗ, считает эксперт
06.02.2020
«Алмаз – Антей» на выставке DefExpo 2020 в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной