Спецслужбы усиливают защиту коммуникаций на юге РФ от терроризма

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопросы обеспечения антитеррористической безопасности в Южном федеральном округе, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, обсуждены на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник.

"Приняты необходимые меры по обеспечению безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крымский полуостров", - говорится в сообщении информцентра НАК, распространённом по итогам заседания.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании заявил, что "международные террористические организации продолжают предпринимать попытки подготовки терактов и диверсий".

"При этом они стремятся путем целенаправленной идеологической обработки вовлечь в террористическую деятельность в первую очередь молодежь и лиц, прибывающих из-за рубежа", - говорится в сообщении НАК.

Отдельное внимание было уделено обеспечению надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, что особенно актуально с учетом предстоящего курортного сезона.