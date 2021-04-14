Рябков раскритиковал действия США в отношении Украины

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 13 апреля заявил, что США сознательно превращают Украину в пороховую бочку через наращивание поставок оружия на территорию страны.

Он подчеркнул, что активная поддержка Вашингтона милитаристских настроений Киева вынуждает РФ принимать меры для своей безопасности. Рябков отметил, что ответственность за возможное обострение ситуации на Украине будет лежать на Киеве, а также на НАТО.

«(США и НАТО) подогревают милитаристский дух [Киева], сами занимаются провокационными действиями в отношении нас, в том числе в непосредственной близости от наших границ», — подчеркнул замминистра.

Накануне руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти страны считают, что Соединенным Штатам следует разместить на украинской территории зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, это важно и для Запада.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские СМИ нагнетают «истерию» о мифической российской угрозе, в то время как Киев и НАТР наращивают силы в Черном море и у границ РФ.

7 апреля в самопровозглашенных Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в нормандском и минском форматах — с участием Украины, России, Германии и Франции.