Инженеры обнаружили неисправность, которая помешала марсианскому вертолету Ingenuity

Ее планируют исправить к концу этой недели

ТАСС, 13 апреля. Специалисты NASA выяснили, что именно помешало вертолету Ingenuity совершить первый полет на Марсе на минувших выходных. Чтобы ее решить, специалисты подготовили для летательного аппарата новую версию программного обеспечения.

"Все системы Ingenuity находятся в полном порядке, однако для решения проблемы нам потребовалось обновить программное обеспечение. Это не потребовало каких-то серьезных усилий, однако проверка и загрузка новой версии займет достаточно много времени. Новую дату первого полета мы объявим на следующей неделе", - пишут инженеры в блоге миссии.

Первый полет марсианского вертолета должен был состояться на минувших выходных. Однако в субботу во время пробной раскрутки пропеллера до высоких скоростей специалисты NASA заметили в работе двигателя сбои. В результате первый полет отложили.

Как выяснилось впоследствии, сбои в работе двигателя были связаны с программным обеспечением. Благодаря этому их можно исправить, просто обновив ПО вертолета.

Специалисты NASA уже подготовили это обновление. В ближайшие дни они планируют допроверять его и отправить на Марс. В качестве промежуточных узлов при отправке инженеры планируют использовать орбитальные зонды и марсоход Perseverance.

Все эти операции специалисты планируют закончить к концу этой недели. Уже после этого руководство миссии огласит новую дату первого полета вертолета.