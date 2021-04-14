Рогозин раскритиковал КБ "Южное" за поздравление с 12 апреля без упоминания Гагарина

Попытка вычеркнуть из памяти имя Гагарина и подвиг советских инженеров ведет к "оскотиниванию", заявил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал украинское конструкторское бюро (КБ) "Южное" за неупоминание Юрия Гагарина в поздравлении с Днем космонавтики.

"КБ "Южное" раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла, - это путь к оскотиниванию", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее на сайте КБ появилось поздравление врио гендиректора Александра Кушнарева с Днем космонавтики. В нем он вспоминает слова советского конструктора Сергея Королева, который руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей, при этом не упоминает Юрия Гагарина, совершившего первый в истории полет в космос.