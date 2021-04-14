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ТАСС

Глава РАН рассказал о перспективах исследовательских миссий на Луну

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Вид на Землю с поверхности Луны
Вид на Землю с поверхности Луны. Снимок сделан в рамках советской лунной миссии «Зонд-7», август 1969 года. При съемках использовались фотоаппарат «Салют-1М» с дополнительным длиннофокусным объективом «Таир-33С» и фотоаппарат СКД.
Источник изображения: ©Wikimedia Commons

Если правительство увеличит финансирование этих исследований, Россия сможет до 2026 года осуществить три миссии на спутник Земли, считает Александр Сергеев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Увеличение финансирования космических исследований позволит России осуществить три миссии на Луну и стать активным участником второй лунной гонки. Такое мнение высказал в ходе президиума Российской академии наук (РАН) ее президент Александр Сергеев.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями космической отрасли и членами правительства РФ по программе исследований космоса. По словам Сергеева, было подтверждено на самом высоком уровне восстановление финансирования подраздела научного космоса в рамках федеральной космической программы. Оно составит 15 млрд руб. в год.

"Это очень существенный момент, связанный с нашими переживаниями по поводу того, что наши предложения откладываются все дальше и дальше во времени. Но сейчас принято решение о восстановлении финансировании на уровне 15 млрд руб., что позволит нам осуществить три миссии на Луну - в этом году "Луна-25", в 2024 году - "Луна-26" и в 2025 году - "Луна 27", - сказал Сергеев.

По его словам, Луна сейчас стала полем для космической гонки. "СССР в этом активно участвовал, первая мягкая посадка была советская. Да и последняя миссия, "Луна-24", которая привезла лунный грунт - это была последняя миссия того периода покорения Луны", - пояснил Сергеев.

Возвращение на Луну

Теперь, спустя 45 лет, возвращение на Луну - важный момент, считает глава РАН. Луна, по его словам, стала очень привлекательной, так как если первая лунная гонка была временем покорения Луны, то сейчас пришло время ее освоения.

"Из-за чего началась вторая лунная гонка? Во-первых, стало понятно, что если мы хотим лететь к далеким планетам, то множество космических технологий дальних полетов должно быть отработано на Луне. Она вблизи нас находится, и много всего можно попробовать здесь", - сказал глава РАН.

Кроме того, данные исследований лунного грунта и дистанционного зондирования поверхности показывают, что в лунном грунте много полезных ископаемых - больше, чем на Земле, запасы титана, кремния, редкоземельных элементов.

Также, по словам Сергеева, интерес вызывает тот факт, что в полярных областях Луны были обнаружены огромные скопления льда. А лед при наличии энергии - это источник и водорода, и кислорода. "И также лед, который, конечно, принесен кометами, ставит вопрос о более детальном изучении жизни, потому что если в нем будут обнаружены биологические молекулы достаточно высокого уровня развития, то вопрос происхождения жизни на Земле будет с учетом этого обстоятельства пересматриваться", - добавил глава РАН.

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Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
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