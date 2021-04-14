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ЦАМТО

ВС Индии планируют взять в лизинг несколько типов военной техники

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Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in.

ЦАМТО, 13 апреля. По словам высокопоставленного представителя Минобороны Индии, ВВС намерены взять в лизинг самолеты-заправщики с использованием новой методологии расчета стоимости аренды, основанной на количестве часов готовности в год в качестве основного критерия.

Как заявил The Hindu индийский высокопоставленный военный чиновник, аренда будет основана на фактическом количестве часов работы в год с указанием минимального и максимального количества часов налета. По его словам, "пока мы будем использовать арендованные танкеры в учебных целях, а имеющиеся Ил-78 оставим в эксплуатации для оперативных целей".

О количестве заправщиков, которые будут взяты в лизинг, чиновник заявил, что решение будет принято на основе ответов, полученных ВВС от компаний-претендентов.

В настоящее время индийские ВВС имеют в наличии шесть российских самолетов-заправщиков Ил-78 и рассматривают возможность аренды нескольких самолетов для удовлетворения неотложных потребностей, поскольку ранее проведенные тендеры по закупке шести новых заправщиков не принесли результатов.

ВВС также планируют арендовать учебно-тренировочные самолеты базовой летной подготовки, чтобы оперативно восполнить нехватку самолетов данного типа для обучения курсантов летных школ. В связи с отменой опциона по контракту на закупку УТС PC-7 компании Pilatus, арендованные самолеты восполнят пробел в обучении до тех пор, пока не будет введен в эксплуатацию HTT-40 разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Запрос об информации по лизингу нового УТС был выпущен недавно. Ранее официальные лица заявляли, что в аренду на срок от 4 до 5 лет могут быть взяты около 20 самолетов.

ВМС Индии также рассматривают возможность аренды нескольких платформ, таких как служебные вертолеты, бывшие в эксплуатации минные тральщики, танкеры и другие.

СВ Индии намерены арендовать у Израиля четыре беспилотных летательных аппарата "Херон" (переговоры находятся на завершающей стадии).

Возможность лизинга военного оборудования была включена в "Процедуру оборонных закупок 2020 года". С тех пор СВ, ВВС и ВМС представили перечень из нескольких платформ для лизинга на случай оперативной необходимости.

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