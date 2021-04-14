Русские вгоняют американских пилотов в шоковое состояние

Казалось бы, острая фаза военного конфликта в Сирии уже в прошлом, но в США, по-прежнему, продолжают говорить об угрозе от «опасных русских».

Так, бригадный генерал ВВС США Чарльз Коркоран поделился своими впечатлениями о случившихся инцидентах в небе арабской республики. Он прямо признал, что из-за русских асов, американским пилотам пришлось постоянно ретироваться.

Действия российских летчиков в сирийском небе порой доводили американцев до нервного срыва. Истребители ВКС РФ никогда не отворачивали, поэтому самолетам ВВС США приходилось менять курс и отказываться от продолжения выполнения задания. На американцев, которые были убеждены, что им нет равных, это наносило стрессовый удар. Со слов Коркорана, в результате таких инцидентов, подчиненные ему пилоты были деморализованы.

Аналогичное мнение имеет полковник ВВС США в отставке Майк Сомерс. Он также подтвердил, что из-за того, что американские летчики привыкли к доминированию в воздухе, столкновения с русскими вводили их в шок и наносили моральный ущерб.

Например, истребитель Су-35 ВКС РФ на протяжении 42 минут пугал экипаж американского патрульного самолета Boeing Р-8А Poseidon, отгоняя его от российской базы Хмеймим. Русский пилот буквально, «подрезал» разведывательный борт, промчавшись у него перед самим носом, проводя при этом опасные маневры. В результате возникновения мощной волны турбулентности летчики ВВС США впали в настоящую панику.

Free News пишет, что неумение на равных противостоять российским асам, привело к тому, что Пентагон начал обвинять их в «непрофессионализме». Якобы они летают не там, где положено, или неправильно перехватывают американские самолеты.