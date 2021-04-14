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Российская газета

Генерал ВВС США призвал исключить истребитель F-35 из штабных игр

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Источник изображения: Pixabay.com

Генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноут усомнился в том, что F-35 готов к большой войне.

Генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноут считает, что F-35 не стоит включать в командно-штабные игры. Такое заявление он сделал Defense News по итогам прошлогодней масштабной игры по отражению китайского вторжения на Тайвань.

И хотя ВВС справились с задачей, высокопоставленный офицер уверен, что это была "пиррова победа". Американские военные смогли предотвратить полный захват Тайваня только ценой большого количества человеческих жертв и потерь оборудования, ограничив китайские силы в одном районе.

И это при том, что в игре был задействован F-35A, оснащенный полным набором обновлений, включенных в программный комплекс Block 4, то есть не существующий в природе. Он пока находится в разработке. Также у генерала возникои нарекания к живучести и ограниченной дальности действия F-35А.

А потому Клинт Хиноут пришел к выводу, что истребитель в нынешнем его состоянии было бы не уместно использовать для ведения боевых действий с почти равным противником.

Не обошедший вниманием это заявление портал The Drive считает, что таким образом генерал подливает еще больше масла в разгорающийся скандал по поводу программы F-35. Как раз сейчас к ней приковано пристальное внимание Конгресса США. Дело в том, что изначальная эксплуатационная стоимость F-35 до 2070 года с 1,196 триллионов долларов возросла еще на 22 миллиарда. Затраты связаны с модернизацией Block 4.

Кроме того, разработчики F-35 все еще работает над устранением обширного списка недостатков истребителя. Десть из них относятся к категории 1, наиболее серьезному типу.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-35
F-35A
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