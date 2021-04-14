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РИА Новости

Летчик рассказал о секретах президентского самолета

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Самолет президента России Владимира Путина
Самолет президента России Владимира Путина.
Источник изображения: © Антон Денисов

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генерал-майор Владимир Попов рассказал об особенностях обеспечения безопасности нового борта №1 Ил-96-300ПУ на You-tube канале.

Он отметил, что самолет президента оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем.

"То есть распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше", - пояснил он.

Кроме того, генерал-майор рассказал, что все системы президентского самолета продублированы на случай нештатных ситуаций, причем некоторые — несколько раз. Часть систем, при этом, полностью заменена на аналогичные устройства.

"На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет". – рассказал Попов.

Он подчеркнул, что даже на одном двигателе президентский лайнер сможет пройти и до 800 километров полета и спокойно приземлиться на аэродроме.

Попов считает, что основная заслуга в разработке безопасного президентского самолета принадлежит отечественным конструкторам, а именно доктору технических наук и профессору Генриху Новожилову, который "стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолетов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
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