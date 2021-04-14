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ТАСС

Глава РАН считает важным решение увеличить финансирование космических исследований

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Александр Сергеев
Александр Сергеев.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это решение подтвердили во время совещания президента РФ с руководителями космической отрасли и членами правительства

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что восстановление финансирования исследований космоса позволит сохранять конкурентоспособность в освоении космического пространства. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума РАН.

Накануне, в День космонавтики, президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями космической отрасли и членами правительства РФ по программе исследований космоса.

"Я хочу с удовлетворением сообщить, что подтверждено на самом высоком уровне восстановление финансирования подраздела научного космоса в рамках федеральной космической программы. <…> В условиях [сокращения финансирования] происходила совершенно ненормальная ситуация, когда мы наши миссии должны были откладывать. <…> Можно настолько отложить, что прилетят друзья-соперники и сделают то же самое, тогда смысл столбить наше первенство теряется", - рассказал глава академии.

Сергеев напомнил, что федеральная космическая программа была принята в 2016 году на период 2016-2025 гг. Согласно изначальным планам, финансирование космических исследований должно было составлять 15 млрд руб. в год. "Но из-за постоянного секвестра этой программы финансирование уменьшилось и осталось на уровне 5 млрд руб., и планировалось чуть ли не до 3 млрд руб. снижение через год-два", - сказал Сергеев.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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