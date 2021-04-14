Войти
Известия.ru

В КНР заявили о планах наращивать сотрудничество с Россией в космосе

313
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Китай намерен наращивать сотрудничество с Россией в космосе и будет способствовать обеспечению безопасности космического пространства. Об этом 13 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — сказал дипломат на брифинге.

Он отметил, что Пекин выступает за скорейшее проведение переговоров о контроле над вооружениями в космосе на основе совместного с Россией проекта.

Ранее, 7 апреля, заместитель директора по научной работе ИКИ РАН Александр Лутовинов назвал китайскую космическую программу очень амбициозной. Специалист отметил линейку будущих запусков китайских обсерваторий для исследования космоса в рентгеновских и гамма лучах.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом экспериментальной астрономии ИНАСАН Михаил Сачков заявил, что Россия не полностью задействует свой потенциал сотрудничества с Китаем в исследовании космоса.

Ранее, 9 марта, Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Подписание прошло в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая.

В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
ОБСЕ
Похожие новости
08.04.2021
Эксперт рассказал о космической программе Китая
29.05.2020
Роскосмос: участие человека в экспедициях в дальний космос принципиально важно
05.08.2019
"Человек не должен рисковать": что ждет космороботов
31.08.2016
Кто следующий на Луну?
28.09.2012
Русские едут на Луну
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной