В КНР заявили о планах наращивать сотрудничество с Россией в космосе

Китай намерен наращивать сотрудничество с Россией в космосе и будет способствовать обеспечению безопасности космического пространства. Об этом 13 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — сказал дипломат на брифинге.

Он отметил, что Пекин выступает за скорейшее проведение переговоров о контроле над вооружениями в космосе на основе совместного с Россией проекта.

Ранее, 7 апреля, заместитель директора по научной работе ИКИ РАН Александр Лутовинов назвал китайскую космическую программу очень амбициозной. Специалист отметил линейку будущих запусков китайских обсерваторий для исследования космоса в рентгеновских и гамма лучах.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом экспериментальной астрономии ИНАСАН Михаил Сачков заявил, что Россия не полностью задействует свой потенциал сотрудничества с Китаем в исследовании космоса.

Ранее, 9 марта, Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Подписание прошло в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая.

В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.