Тайвань покупает «Абрамсы»

Тайвань намерен защищать свой суверенитет от посягательств Китая. Вчера, 12 апреля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Китайской Республики подтвердило планы закупки американских танков и раскрыло некоторые цифры.

Тайвань намерен закупить 108 единиц M1A2T Abrams. Это будут специально адаптированные для нужд Китайской Республики танки M1A2 SEPv2, отличающиеся от предшественников обновлённой башней и рядом улучшений, повышающих «живучесть» боевой машины.

Танки M1 Abrams Источник изображения: army.mil

Общая сумма контракта оценивается в $1,3 млрд. Помимо танков в поставку будут включены ряд услуг, тренажёры, боеприпасы и логистика. «Абрамсы» предназначены для перевооружения 6-го армейского корпуса Тайваня. 18 новых танков могут быть поставлены уже в 2022 году, 18 — в 2023 году, 28 — в 2024 году, 30 — в 2025 году, и оставшиеся 14 — в 2026 году. Сегодня в тайваньской армии насчитывается около 1000 танков, в том числе CM-11 Brave Tigers (M48 Patton) и M60A3.

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении Корпуса морской пехоты и армии США, а также армий Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была создана в 1984 году и отличается от базовой версии 120-мм гладкоствольным орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха.