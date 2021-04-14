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ЦАМТО

ВМС Австралии приняли на вооружение транспорт снабжения A195 "Супплай"

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Источник изображения: Фото: militaryleak.com

ЦАМТО, 13 апреля. Минобороны Австралии 10 апреля объявило о принятии на вооружение ВМС страны транспорта снабжения AOR (auxiliary oiler and replenishment ship) A195 "Супплай" (Supply).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии по итогам тендера подписало с испанской компанией Navantia контракт на строительство двух транспортов снабжения в рамках Проекта SEA-1654 Phase-3. Стоимость соглашения составила 642 млн. австр. долл. (477 млн. долл. США). Строительство кораблей выполнялось в Испании на базе проекта 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия". Кроме того, с Navantia был подписан 5-летний контракт стоимостью 250 млн. австр. долл. на обслуживание кораблей, который будет выполняться подразделением Navantia Australia в Австралии.

В строительстве судов задействовано большое количество австралийских субподрядчиков, включая Taylor Bros, SAGE Automation, Australian Maritime Technologies, Sofraco Engineering, Capability by Design, Communications Design & Management, Sypaq Systems, ASP Ship Management, Scaf-West и Onsite Rental Group.

Корабли предназначены для перевозки топлива, сухих грузов, воды, продовольствия, боеприпасов, оборудования и запасных частей для снабжения боевых кораблей в море. Кроме того, суда могут быть использованы для борьбы с загрязнением окружающей среды, материального обеспечения войск и оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Церемония резки стали для постройки головного судна, "Супплай", состоялась 19 июня 2017 года на предприятии Navantia в Фене. Закладка киля была произведена в Ферроле 17 ноября 2017 года, спуск на воду состоялся 23 ноября 2018 года. Церемония резки стали для второго транспорта (A304) "Стэлуорт" прошла 4 апреля 2018 года, закладка киля состоялась 24 ноября 2018 года, спуск на воду – 30 августа 2019 года.

"Супплай" прибыл на военно-морскую базу "Стирлинг" в Западной Австралии 5 октября 2020 года для дооснащения различным специальным оборудованием, которое не могло быть установлено за границей по соображениям безопасности, включая комплект средств связи, систему боевого управления и т.д., а также проведения последующих испытаний. Как и было запланировано, "Супплай" вошел в боевой состав австралийского флота в апреле 2021 года. Второе судно планируется передать заказчику до конца 2021 года.

В составе ВМС Австралии два новых судна заменят 18221-тонный транспорт снабжения OR-304 "Саксесс" (Success), снятый с вооружения в июне 2019 года, а также танкер O-266 "Сириус" (судно южнокорейской постройки, приобретенное в 2004 году).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Южная Корея
Компании
Navantia
TUBITAK
Проекты
2020-й год
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