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ЦАМТО

Подразделения войсковой разведки оснащаются современными техническими средствами

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Комплекс "Ирония"
Военнослужащие с многофункциональным переносным оптико-электронным комплексом "Ирония".
Источник изображения: Георгий Зимарев/РИА Новости

ЦАМТО, 13 апреля. Разведывательные подразделения СВ оснащаются современными РЛС "Соболятник", "Фара-ВР", оптико-электронными комплексами "Ирония", КРУС "Стрелец", многоканальными приборами наблюдения с тепловизионным каналом и лазерными дальномерами, комплексами с БЛА "Орлан".

Благодаря этому разведчик взаимодействует с командованием, другими подразделениями и военнослужащими, передает информацию средствам поражения, экипажам боевых машин и авиации в единой информационной системе на поле боя.

Кроме того, совершенствуются боевые разведывательные машины, которые планируется оснастить перспективными техническими средствами разведки: РЛС, дальномерами, тепловизионными прицелами и беспилотными комплексами. Машины будет способны при выходе из строя спутниковой группировки определить свои координаты на местности и действовать автономно.

Продолжается совместная работа с предприятиями промышленности по совершенствованию уже имеющихся на вооружении подразделений систем и созданию новых образцов. В настоящее время ведется разработка линейки новейших всесуточных оптико-электронных приборов разведки, по своим характеристикам не имеющих аналогов в мире, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Стрелец
Проекты
БПЛА
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