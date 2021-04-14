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В парке «Патриот» пройдет брифинг, посвященный МВТФ «АРМИЯ-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

13 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоится брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, посвященный проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, проводится в этом году впервые.

Основными целями мероприятия являются: привлечение к участию в форуме «АРМИЯ-2021» делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнеров о мероприятиях форума. Планируется, что в брифинге примут участие свыше 90 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из 47 стран.

В ходе брифинга руководство Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) доведет информацию об особенностях предстоящего форума «АРМИЯ-2021» и ответит на вопросы, интересующие иностранных гостей, сообщили в Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» – одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.

Представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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