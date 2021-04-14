Войти
Российская газета

Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран

342
0
+1
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Зарубежные страны постоянно интересуются российской зенитной ракетной системой большой и средней дальности С-400 "Триумф". И Российская Федерация получает новые заявки на его поставки.

Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова, отвечая на вопрос о сроках поставки "Триумфа" в Индию, сообщает телеканал "Звезда". Она добавила, что ФСВТС констатирует сохраняющийся интерес к зенитной ракетной системе С-400 у потенциальных покупателей. В федеральную службу поступают подобные обращения.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Развертывание из походного положения - пять минут.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
02.09.2019
В российском экспорте вооружений растет доля средств ПВО
30.08.2019
Россия нарастила до 20% долю систем ПВО в оружейном экспорте за счет выхода на международный рынок С-400 "Триумф" - газета
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
01.04.2019
Русские традиции в Малайзии. Что показала Россия на оружейной выставке LIMA 2019
30.03.2016
Россия подготовила проект соглашения на поставку ЗРС С-400 в Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной