Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран

Зарубежные страны постоянно интересуются российской зенитной ракетной системой большой и средней дальности С-400 "Триумф". И Российская Федерация получает новые заявки на его поставки.

Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова, отвечая на вопрос о сроках поставки "Триумфа" в Индию, сообщает телеканал "Звезда". Она добавила, что ФСВТС констатирует сохраняющийся интерес к зенитной ракетной системе С-400 у потенциальных покупателей. В федеральную службу поступают подобные обращения.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Развертывание из походного положения - пять минут.

Светлана Цыганкова