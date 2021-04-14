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Российская газета

Огонь в любом направлении: The Drive впечатлила советская авиапушка

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Источник изображения: bomberpilot / wikimedia.org

The Drive рассказал, в чем уникальность советских авиационных пушек.

Портал The Drive сделал обзор советских авиационных пушек. Советский Союз нашел наиболее изобретательные способы установки этих орудий для увеличения огневой мощи своих самолетов.

Как и в США, первые советские истребители после Второй мировой войны были снабжены пушками в качестве основного вооружения, прежде чем в конце 1950-х годов от них стали отказываться в пользу не всегда надежных управляемых ракет. Но уроки воздушного боя на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в 1960-х годах показали, что орудия по-прежнему играют жизненно важную роль. В то же время растущее значение наземных атак также требовало вооружения более мощного калибра.

К началу 1970-х годов СССР начал использовать новое поколение истребителей, для которых требовалось все более разрушительное оружие. Так началось производство пушки ГШ-23 для МиГ-21 и МиГ-23.Ее устанавливали в унифицированный оружейный контейнер УПК-23-250. Помимо двухствольного орудия он включает в себя 250 патронов и электропривод.

Хотя УПК-23-250 зарекомендовал себя как надежное и мощное оружие, он всегда ограничивал пилота. Для его применения приходилось подлетать к атакуемой цели, подвергая собственный самолет риску встречного огня с земли.

Подвижная пушка, позволяющая поражать цели перед траекторией полета самолета или позади него, позволяла избежать этого. Первым из подобных орудий стала съемная подвижная пушечная установка СППУ-22-01. Она была создана на базе ГШ-23, но с использованием шарнирного механизма, который наклонял стволы вниз на 23 градуса. Угол прицеливания надо было выбрать перед вылетом.

Однако к середине 1970-х годов Советский Союз начал работать над вращающимися пушками, похожими на классические американские M61 Vulcan, но большего калибра. Шестиствольные пушки были произведены в двух версиях. Для перехватчика МиГ-31 и бомбардировщика Су-24 - 23-мм, а для штурмовика МиГ-27 - 30 мм.

Шестиствольное 23-мм орудие ГШ-6-23 было адаптировано для самой необычной советской установки - СППУ-6, производство которой началось в 1976 году. На этот раз пушку можно наклонить на 45 градусов вниз, а также на 12 в сторону, избавляя самолет от необходимости пикировать прямо на цель. Контейнер также содержал систему управления оружием и 400 патронов.

Капсула могла быть установлена так, чтобы стволы были обращены вперед или назад. Единственный самолет, на котором подтверждено наличие этой установки - Су-24. Он способен нести сразу три таких пушки.

При этом продолжительность огня строго ограничена - при активном ведении огня боеприпасы в каждой капсуле будут израсходованы всего за несколько секунд.

Из-за своих конструктивных особенностей, большого веса и сильной отдачи СППУ-6 предназначалась только для крупных штурмовиков с неподвижным крылом. Однако была также задумана разработка уменьшенных версий пушки специально для вооружения штурмовых вертолетов.

Сегодня, однако, большая часть этих установок встречается редко, за исключением УПК-23-250.

До конца не ясно, почему от них отказались. Вероятно, это оружие было не достаточно сложным в эксплуатации. Возможно, вибрация оказывала неблагоприятное влияние на планеры самолетов. Какой бы ни была причина, эти установки остаются одними из самых интригующих авиационных орудий, разработанных в послевоенные годы.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
ГШ-23
ГШ-6-23
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-27
МиГ-31
Су-24
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