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Российская газета

Американские военно-морские силы ищут альтернативу GPS

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Источник изображения: US Navy

Прототип системы навигации, альтернативной GPS, намерены найти в ВМС США. В перспективе разработку планируется интегрировать в арсенал гиперзвукового оружия и применять на флоте.

Как сообщает Jane's, официальный запрос на разработку системы от военных пока не поступил, есть лишь предварительное уведомление. Имеющиеся наработки в области электромагнитных помех побудили руководство ВМС задаться поиском возможных решений. Военные указывают на проблемы с безопасностью и доступностью GPS.

В частности, имеющиеся навигационные решения в космических и авиационных платформах, основанные на этой системе, оказались уязвимы к электромагнитным помехам, хакерским атакам с передачей ложных данных, средствам радиоэлектронной борьбы. При дальнейшем развитии технологий создания помех не исключен сценарий, когда сами спутники GPS могут быть физически скомпрометированы, полагают представители ВМС. Это и является стимулом для поиска альтернативных решений.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
GPS
ГЗЛА
ИТ
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