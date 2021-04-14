Морские пехотинцы Северного флота провели тактические учения

Морпехи Северного флота провели учения в Мурманской области. Солдаты отработали тактику обороны в условиях Крайнего Севера. Также был совершен марш по бездорожью, сообщает телеканал «Известия». В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и 50 единиц техники.

Морпехи Северного флота провели учения в Мурманской области. Солдаты отработали тактику обороны в условиях Крайнего Севера. Также был совершен марш по бездорожью, сообщает телеканал «Известия». В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и 50 единиц техники.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.