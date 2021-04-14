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Интерфакс-АВН

Тегеран благодарен Москве за осуждение диверсии в Натанзе - Зариф на встрече с Лавровым

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Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров (слева направо)
Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров (слева направо)
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Тегеран. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран благодарен России за осуждение инцидента в Натанзе, заявил во вторник глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться. И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе", - сказал он в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Зариф подчеркнул, что Россия и Иран были и остаются двумя соседями и стратегическими партнёрами, и это сотрудничество за последние восемь лет очень сильно продвинулись вперёд, в том числе и благодаря позиции лидеров двух стран Али Хаменеи и Владимира Путина.

Со своей стороны Лавров отметил, что Москва ценит возможность сохранения регулярных очных контактов с иранской стороной, несмотря на пандемию коронавируса.

"Очень рад нашей очередной встрече на гостеприимной иранской земле. Очень ценю наше традиционное тесное взаимодействие, причём не только с использованием современных технологий, но очно, несмотря на пандемию и вызванные ей ограничения, это очное общение продолжалось регулярно", - сказал российский министр в начале встречи.

"Сегодня продолжим разговор по всем проблемам, которые мы обсуждали в ходе вашего визита в Москву в январе", - отметил Лавров.

Он добавил, что взаимосвязи Москвы и Тегерана "охватывают весь спектр деятельности государств, включая контакты на высшем уровне и включая регулярное общение между профильными министерствами и ведомствами, и парламентские связи".

"Безусловно, нас объединяют общие подходы к современным международным региональным проблемам", - подчеркнул Лавров.

В понедельник Зариф заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе, и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры. Позже Зариф предупредил, что окончательные выводы по этому вопросу ещё не сделаны.

Иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана сообщали, что Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом в Натанзе, и на данный момент принимаются меры по его аресту.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщала, что инцидент на объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал на нем обогащение урана. По информации собеседников издания, систему энергоснабжения в Натанзе уничтожил мощный взрыв. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут. Однако глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил в понедельник, что инцидент в Натанзе не отразился на процессе обогащения урана.

В воскресенье на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но он воздержался от каких-либо обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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