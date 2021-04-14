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Известия.ru

Путин обозначил приоритеты России в космосе

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Россия должна поддержать статус ведущей ядерной и космической державы, об этом президент страны Владимир Путин заявил на совещании о приоритетах развития отрасли, передает телеканал «Известия».

Россия должна поддержать статус ведущей ядерной и космической державы, об этом президент страны Владимир Путин заявил на совещании о приоритетах развития отрасли, передает телеканал «Известия».

«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной <...> Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе», — заявил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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