Путин обозначил приоритеты России в космосе

Россия должна поддержать статус ведущей ядерной и космической державы, об этом президент страны Владимир Путин заявил на совещании о приоритетах развития отрасли, передает телеканал «Известия».

Россия должна поддержать статус ведущей ядерной и космической державы, об этом президент страны Владимир Путин заявил на совещании о приоритетах развития отрасли, передает телеканал «Известия».

«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной <...> Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе», — заявил президент.