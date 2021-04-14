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Известия.ru

В апреле в российской армии проведут 4048 учений различного масштаба

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях ведутся контрольные проверки. В течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Об этом 13 апреля сообщает Минобороны России.

Учения проходят во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В проверках участвуют все виды и рода войск ВС России.

В рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генштаба ВС РФ по учебной тревоге, в частности, подняты миротворческие подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае. Военные принимают участие в масштабных учениях на новейших БТР-82АМ, которые недавно поступили на вооружение этих подразделений.

В общей сложности в тактических учениях будет задействовано свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. К маневрам привлечено свыше 4000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также подразделения инженерных войск, войск РХБ защиты, ПВО, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В ходе учений в Новосибирской области военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили превосходящие силы противника. Военные преодолели огненно-штурмовую полосу с различными препятствиями и имитацией огневого воздействия условного противника.

Ликвидация условного противника была выполнена из штатного оружия, такого как автоматы АК-74, пулеметы «Печенег» и винтовки ВСС «Винторез».

Тактико-специальные учения проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В них участвовало более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.


В свою очередь, подразделения реактивной и ствольной артиллерии ЦВО в ходе учения выполнили свыше 20 огневых задач на полигоне в Челябинской области. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение командных пунктов, узлов связи, живой силы и огневых средств условного противника.

В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения экипажи оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершили перебазирование на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота (ЧФ) .

В контрольной проверке войск ЮВО участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Она направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.


Контрольная проверка боевой подготовки войск и сил Северного флота, в том числе личного состава бригады морской пехоты, за зимний период обучения включала в себя батальонное тактическое учение. Оно состоялось в районе озера Сантаярви в Печенгском районе Мурманской области. В нем приняло участие свыше 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Основной упор в ходе учения был сделан на отработку тактики ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации были проведены командирские полеты с участием руководящего состава военно-транспортной авиации. В ходе них в дневное и ночное время экипажи отработали основные и наиболее сложные элементы летной подготовки, в том числе заход на посадку с уходом на второй круг, а также имитацию десантирования с открытием рампы и боковых дверей в воздухе. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при сильном боковом ветре. Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76.


В Подмосковье на полигоне Алабино и Головеньки свыше 3 тыс. танкистов гвардейской танковой армии ЗВО приступили к контрольным стрельбам из всего вооружения танка по итогам зимнего периода обучения. Танкисты Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-миллиметровых пушек танков Т-80 и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника. Кроме того, танкисты ЗВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки. В боевых стрельбах было задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны начало готовить расчеты для самой мощной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». В ближайшее время завершат обучение представители всех специальностей, которые необходимы для работы комплекса. Из них сформируют подразделения для эксплуатации техники.

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