В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге

Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Военнослужащие прошли марш-броском 200 километров на военной технике на полигон "Бамбурово", уложившись в установленные сроки. На танковой директрисе полигона выполнили контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, стрелкового оружия и гранатометов. А также отработали ведение оборонительного и наступательного боев.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения на скоростной специализированной трассе с искусственными и естественными препятствиями.

В проверочных мероприятиях за зимний период обучения участвует порядка 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.

Ольга Журман