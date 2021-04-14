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Российская газета

В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге

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Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке
Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Военнослужащие прошли марш-броском 200 километров на военной технике на полигон "Бамбурово", уложившись в установленные сроки. На танковой директрисе полигона выполнили контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, стрелкового оружия и гранатометов. А также отработали ведение оборонительного и наступательного боев.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения на скоростной специализированной трассе с искусственными и естественными препятствиями.

В проверочных мероприятиях за зимний период обучения участвует порядка 500 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.


Ольга Журман

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
ТОФ
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1 комментарий
№1
14.04.2021 07:46
Насколько я могу судить по фото, хоть там и мало ориентиров, это акватория одной из бухт острова Русский. Справа должен быть о. Елены, разделенный искусственным каналом с полуостровом Саперный. Хотя в принципе административно он (о. Русский) относится к одному (или двум) из районов Владивостока.



Вот вид на акваторию этой бухты с другой стороны (высокая трава конечно мешает панораме), впереди слева виден о. Елены, чуть правее п-ов Саперный, а в крайнем правом углу ближе к низу, пляж, предполагаемое место высадки на фото статьи.
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