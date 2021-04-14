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ТАСС

OneWeb почтит подвиг Гагарина при запуске следующей партии спутников

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Изображение советского космонавта будет использоваться в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников британской компании OneWeb в знак признания его достижений.

"В этот день 60 лет назад человек впервые отправился в космос. В ознаменование этого события и в память о достижениях человечества в космосе, которые сегодня позволяют нам объединить мир, мы изобразили Юрия Гагарина на нашей эмблеме шестой миссии запуска", - отметила компания в понедельник в Twitter.


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Шестая по счету миссия по запуску спутников OneWeb запланирована на 25 апреля. Первые аппараты компании отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 спутника, а 21 марта того года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный аппараты OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 спутников), 25 марта оттуда было выведено еще 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру.

12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.

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Восточный Космодром
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