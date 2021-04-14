OneWeb почтит подвиг Гагарина при запуске следующей партии спутников

Изображение советского космонавта будет использоваться в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников британской компании OneWeb в знак признания его достижений.

"В этот день 60 лет назад человек впервые отправился в космос. В ознаменование этого события и в память о достижениях человечества в космосе, которые сегодня позволяют нам объединить мир, мы изобразили Юрия Гагарина на нашей эмблеме шестой миссии запуска", - отметила компания в понедельник в Twitter.

[cloud=bc]60 years ago today, a man went into space for the very first time ‍ We're commemorating this by featuring Yuri Gagarin on the our 6th Launch mission patch, remembering the enormous achievements made by humankind in space to allow us to connect the world. #OneWebLaunch pic.twitter.com/kLguzFZsdv - OneWeb (@OneWeb) April 12, 2021





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Шестая по счету миссия по запуску спутников OneWeb запланирована на 25 апреля. Первые аппараты компании отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 спутника, а 21 марта того года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный аппараты OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 спутников), 25 марта оттуда было выведено еще 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру.

12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.