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Вестник Мордовии

Как ополчение "Донбасса" в 2014 году раздобыло "танковые огнеметы" "ТОС-1"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и его дальнейшая модификация ТОС-1А "Солнцепек" стали настоящим культовым оружием, наводящим ужас на боевиков в различных горячих точках, в том числе в Сирии и Ираке.

Панически их, похоже, боятся и военнослужащие украинской армии. Еще летом 2014-го свои поражения тамошняя пропаганда объясняла, кроме прочего, наличием у противника такой боевой техники.

Однако, как мы уже писали, ополченцы мастерски, что называется, развели разведку ВСУ. Они взяли несколько Т-72, развернули их башни и установили коробчатые макеты пусковых установок, укрыв их брезентом.

Такие фальшивые "Солнцепеки" даже на относительно близком расстоянии очень походили на настоящие, что говорить об авиаразведке. Поэтому, можно только представить, что чувствовали вэсэушники, когда до них стали доходить сведения о появлении на их участке фронта ТОС-1А.

Вряд ли и сейчас кто-то из них захотел бы оказаться под ударом тяжелых огнеметных систем. От термобарических боеприпасов, бьющих более чем на 6000 метров, не спасут даже бетонные укрепления, не говоря уже о лёгких укрытиях.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Ирак
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
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