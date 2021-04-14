В Средиземное море вошел пятый большой десантный корабль ВМФ РФ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России "Новочеркасск" в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Судя по снимку европейского спутника Copernicus, который ранее опубликовал в твиттере ресурс OSINT-1, это уже пятый российский БДК, который теперь находится в Средиземном море.

Согласно снимку, по состоянию на 8 апреля, в районе базы ВМФ России в сирийском порту Тартус находились два БДК Балтийского флота и два БДК Северного флота.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.