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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел пятый большой десантный корабль ВМФ РФ

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БДК «Новочеркасск»
Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.
Источник изображения: Cem Devrim Yaylalı / BSNews

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России "Новочеркасск" в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Судя по снимку европейского спутника Copernicus, который ранее опубликовал в твиттере ресурс OSINT-1, это уже пятый российский БДК, который теперь находится в Средиземном море.

Согласно снимку, по состоянию на 8 апреля, в районе базы ВМФ России в сирийском порту Тартус находились два БДК Балтийского флота и два БДК Северного флота.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БФ
СФ
ЧФ
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