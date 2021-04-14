CNN (США): Россия сосредотачивает войска, и президент Украины отправился в окопы

Автор захлебывается от восторга: Зеленский взял его на фронт и дает ему эксклюзивные интервью. Не беда, что в этих интервью Зеленский порет страшную чушь о России и фактически признает свое поражение. Ведь он пришел к власти, обещая украинцам мир в Донбассе. И вот, прошли два года, а Зеленскому для мира нужно теперь членство Украины в НАТО — то есть новая война. А что Зеленский дал народу? Запрет на покупку российского постного масла и туалетной бумаги, обязательство продавца начать разговор по-украински плюс вот такие слова корреспонденту CNN: нам нужно больше оружия из США.

На линии фронта на востоке Украины - Президент Украины Владимир Зеленский, по щиколотку в густой черной грязи, незаметно перебегает со своими войсками клубок траншей и туннелей, образующих напряженную линию фронта на востоке Украины.

Это больше похоже на начало двадцатого века, чем на современный конфликт: выбравшись на открытую местность, нервные, измотанные солдаты прикрывают президента, сжимая в руках оружие и разглядывая нейтральную полосу в поисках движения противника.

Они знают, что снайперы - по всей видимости, обученные русскими - ищут любой возможности открыть огонь. Уже в этом году погибли более 20 их товарищей.

Стоит жуткая тишина, но время от времени трещат выстрелы - они нарушают спокойствие и держат всех в напряжении.

Ездить в этот район под Мариуполем небезопасно, но Зеленского это не останавливает. Он не только обеспечил "Си-эн-эн" беспрецедентную возможность осветить его визит в окопы, но еще и сам настоял на том, чтобы его отправили на самую передовую.

"Если я приеду на базу, ребята на самом фронте узнают и подумают, что я о них забыл", - сказал Зеленский в эксклюзивном комментарии "Си-эн-эн". "Они должны знать, что у них есть политическая поддержка".

Зеленскому - в камуфляжном бронежилете и каске - вместе со своей свитой приходится бежать по открытой местности, чтобы добраться до траншеи.

Когда российские войска сосредоточились на своей стороне границы с Украиной, США и их союзники по НАТО заявили о политической и военной поддержке Украины. Зеленский призвал НАТО упрочить поддержку против России.

Новая точка кипения в долгом противостоянии

Уже много лет в жестоком конфликте на востоке Украины между силами правительства и пророссийскими сепаратистами длится напряженная ничья. Крупные бои, унесшие тысячи жизней с 2014 года, сменились позиционной борьбой. После российской аннексии Крыма в 2014 году боевые действия вспыхнули в Донбассе - другом преимущественно русскоязычном регионе Украины, где повстанцы добиваются независимости от Киева.

Но на фоне усиливающейся напряженности в отношениях России с США и западными союзниками американцев российские войска снова были замечены при переходе границы. И это наблюдение вызвало опасения, что война может возобновиться.

Появилось видео с мобильного телефона: на нем к украинской границе движутся колонны российских бронетранспортеров. На железной дороге были замечены платформы с танками и артиллерийскими орудиями. Сообщается о наращивании сил в Крыму.

Кремль подчеркивает, что переброска войск происходит внутри России в рамках запланированных военных учений и угрозы не представляет.

Но на передовой президент Украины назвал российское вторжение вполне реальной перспективой, с которой его стране приходится считаться.

"Конечно. Мы знаем это по 2014 году и понимаем, что это может случиться каждый день", - сказал Зеленский.

"Они готовы, но и мы тоже готовы, потому что мы на своей земле - на нашей территории", - сказал он.

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщил, что у российских границ и в Крыму сосредоточилось около 50 000 российских военнослужащих. Кроме того, добавил он, в подконтрольных повстанцам районах Украины еще находятся как минимум 35 000 вооруженных пророссийских сепаратистов.

Еще до тревожного наращивания руководимых из Москвы войск прямо у порога Украины Зеленский призвал США наладить поставки оружия его стране - в частности, противотанковых ракет Javelin. Это оружие теперь доставлено, о чем свидетельствует пресловутый телефонный разговор с тогдашним президентом Дональдом Трампом.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России вызывают "реальную озабоченность". В интервью каналу "Эн-би-си" Блинкен заявил: "Вопрос в том, собирается ли Россия и дальше действовать агрессивно и безрассудно? Если это произойдет, президент [США] ясно дал понять, что этого так не оставит, будут последствия".

В пятницу стало известно, что США размышляют над отправкой военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины.

Крен в будущее

С воздуха, если взлететь над грязными траншеями, кажущиеся бесконечными степи восточной Украины лишь в некоторых местах помечены битыми жизнью городами и ржавыми остовами советских заводов, благодаря котором этот ныне разрушенный регион некогда был хребтом украинской экономики.

Военные вертолеты - оглушительно громкие старые МИ-8 еще советской постройки в неестественно ярком боевом камуфляже - летят над сельской местностью быстро и низко, чтобы не попасть под огонь с земли. Каждые несколько минут они взмывают вверх, чтобы облететь деревья или линии электропередач, а затем снова ныряют вниз, едва не касаясь земли.

На борту дряхлеющего президентского вертолета, который несмотря на износ сохраняет определенную долю комфорта, Зеленский, перекрикивая шум двигателей, называет США "хорошим другом" Украины. Но при этом он считает, что президент Байден "должен сделать больше", чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту.

Он пояснил, что надо больше оружия, больше денег на борьбу с Россией и, что еще важнее, надо усилить поддержку членства Украины в НАТО - поскольку при нападении на одного из членов отреагирует весь западный альянс.

"Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не на словах", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что знает: солдаты на передовой устали от долгой войны.

Но шансы на это невелики: есть опасения, что приближение Украины к членству в НАТО спровоцирует Москву на активные действия и усугубит конфликт.

"Может, вы и правы", - отвечает Зеленский.

"Но что сейчас происходит? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют".

На передовой Зеленский устроил минуту молчания в память о погибших.

С НАТО или без - такова реальность его страны. Украина в состоянии войны.

Мэттью Чанс (Matthew Chance)